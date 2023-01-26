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Медведчук уличил Зеленского и его окружение в попытках ослабить Россию изнутри

Политика
Медведчук уличил Зеленского и его окружение в попытках ослабить Россию изнутри

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда предпринимают попытки сделать Россию слабее изнутри. С таким заявлением выступил экс-нардеп Верховной рады Виктор Медведчук.

В интервью RT он дал понять, что данную цель официальному Киеву сформулировал коллективный Запад. При этом политик подчеркнул, что украинское государство не способно одержать верх над российским «по известным фактическим обстоятельствам».

«Но возбудить какое-то противостояние внутри России, процессы, которые могут ослабить Россию..., — это цель, которая поставлена Западом. И которую пытаются реализовать Зеленский и его окружение», — отметил Медведчук.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал об обстановке в США на фоне конфликта на Украине. Отставной полковник признался, что успешное продвижение ВС РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса привело Белый дом «в отчаяние».
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