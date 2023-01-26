Женщина замерзла насмерть по пути на работу в Николаевске-на-Амуре

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии в Николаевске-на-Амуре. В сильный мороз там погибла женщина, сообщило издание KP.RU.
По предварительным данным, несколько человек шли пешком на работу. Столбик термометра опустился почти до минус 50. В то же время начался сильный снег, задул ветер. Люди потеряли видимость и долго блуждали на морозе.
Одна из работниц базы скончалась от обморожения. Еще двое сотрудников в тяжелом состоянии поступили в реанимацию. Их коллеге прописали амбулаторное лечение.
Сильные морозы ударили в Якутии. В больницах медики отмечают увеличение числа обратившихся с холодовыми травмами, сообщило издание РИАМО.