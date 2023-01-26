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На Урале врачи спасли пострадавшую в страшном ДТП женщину

Происшествия
На Урале врачи спасли пострадавшую в страшном ДТП женщину

Екатеринбургские врачи спасли 35-летнюю жительницу Каменска-Уральского, которая серьезно пострадала в страшном ДТП. Специалисты применили новую хирургическую тактику. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Женщина попала в больницу в состоянии травматического шока. У нее диагностировали множественные переломы и разрывы внутренних органов.

«Счет шел на минуты. Чтобы стабилизировать состояние пациентки, хирурги выполнили операцию на органах брюшной полости и остановили кровотечение. Травматологи-ортопеды сложили и зафиксировали отломки костей», — рассказали в ведомстве.

Спустя месяц гражданку выписали. Она сможет самостоятельно ходить после завершения амбулаторного этапа лечения.

В Оренбурге водитель легковушки сбил перебегавшего дорогу мужчину, передает РИА 56. Пешехода госпитализировали.
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