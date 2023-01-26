На Урале врачи спасли пострадавшую в страшном ДТП женщину

Екатеринбургские врачи спасли 35-летнюю жительницу Каменска-Уральского, которая серьезно пострадала в страшном ДТП. Специалисты применили новую хирургическую тактику. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Женщина попала в больницу в состоянии травматического шока. У нее диагностировали множественные переломы и разрывы внутренних органов.
«Счет шел на минуты. Чтобы стабилизировать состояние пациентки, хирурги выполнили операцию на органах брюшной полости и остановили кровотечение. Травматологи-ортопеды сложили и зафиксировали отломки костей», — рассказали в ведомстве.
Спустя месяц гражданку выписали. Она сможет самостоятельно ходить после завершения амбулаторного этапа лечения.
В Оренбурге водитель легковушки сбил перебегавшего дорогу мужчину, передает РИА 56. Пешехода госпитализировали.