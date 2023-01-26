Ученые из США заподозрили неладное с ядром Земли

Затем наметилась тенденция к его замедлению, к 2010 году оно остановилось полностью, а сейчас начало медленно, но неотвратимо раскручиваться в обратную сторону (поверхность движется против часовой, а ядро наоборот). По словам Видейла, возможно, это не страшно, но необходимо разобраться с тем, что происходит в сердце Земли.