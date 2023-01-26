Ученые из США заподозрили неладное с ядром Земли

Геофизик Университета Южной Калифорнии (США) Джон Видейл объяснил тревогу научного сообщества в связи со странным поведением земного ядра.
Как пояснил Видейл, сейсмические данные за последние десятилетия позволяют сделать вывод об изменении привычных процессов внутри нашей планеты. Дело в том, что с начала 1970-х годов прошлого века твердое внутреннее ядро неизменно вращалось с запада на восток, как и поверхность, но немного быстрее, сообщает Life.
Затем наметилась тенденция к его замедлению, к 2010 году оно остановилось полностью, а сейчас начало медленно, но неотвратимо раскручиваться в обратную сторону (поверхность движется против часовой, а ядро наоборот). По словам Видейла, возможно, это не страшно, но необходимо разобраться с тем, что происходит в сердце Земли.