Лолита объяснила, почему жалеет о покупке нескольких квартир в Москве

Певица Лолита Милявская призналась, что жалеет о покупке нескольких квартир в Москве. Артистка объяснила, почему владение столичной недвижимостью ее не радует.
По словам исполнительницы хита «На Титанике», если бы она была умнее, не стала бы покупать столько квартир, сколько есть у нее. Недвижимость требует постоянно ухода, посетовала Лолита. Нужно было слушать умных людей, которые советовали ей вкладывать деньги в другие вещи, считает Милявская.
При этом певица пояснила, что у нее было коммунальное детство, поэтому ей казалось, что своя квартира — это круто. Потом покупаешь квартиру для ребенка, рассказала артистка.
«А потом с годами выясняется, что нафиг ничего никому не надо. Особенно в наше время — все этого ничего не стоит», — отметила исполнительница в беседе с «МК».
Бывали случаи, когда Лолите звонили соседи и говорили, что она их заливает. Певице приходилось мчаться устранять протечки. С тех пор Милявская поставила датчики протечек, и в этом вопросе стало легче.
Сдавать квартиры артистка не хочет. Знаменитость боится, что арендаторы «убьют» хороший ремонт, который она делала во всех объектах. У Лолиты нет желания заново ремонтировать квартиру после жильцов. По словам Милявской, те, кто не приобретал недвижимость специально под сдачу, никогда ничего не сдают.