Лолита объяснила, почему жалеет о покупке нескольких квартир в Москве

По словам исполнительницы хита «На Титанике», если бы она была умнее, не стала бы покупать столько квартир, сколько есть у нее. Недвижимость требует постоянно ухода, посетовала Лолита. Нужно было слушать умных людей, которые советовали ей вкладывать деньги в другие вещи, считает Милявская.