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Медведчук осудил Зеленского за превращение Украины в плацдарм для борьбы Запада с Россией

Политика
Медведчук осудил Зеленского за превращение Украины в плацдарм для борьбы Запада с Россией

Украина по вине ее президента Владимира Зеленского превратилась в плацдарм для борьбы Запада с Россией. Такое мнение выразил политик из бывшей советской республики Виктор Медведчук.

По его словам, украинский лидер и его приближенные рассчитывают, что для них «все закончится нормально».

«Они уедут и будут спокойно жить. Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм, для противостояния между Россией и Западом», — цитирует Медведчука RT.

Ранее Медведчук заявил, что его уничтожение как оппозиционного политика стало целью Зеленского. Как отметил бывший депутат, глава государства встал на путь полного безрассудства.
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