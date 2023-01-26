Медведчук осудил Зеленского за превращение Украины в плацдарм для борьбы Запада с Россией

Украина по вине ее президента Владимира Зеленского превратилась в плацдарм для борьбы Запада с Россией. Такое мнение выразил политик из бывшей советской республики Виктор Медведчук.
По его словам, украинский лидер и его приближенные рассчитывают, что для них «все закончится нормально».
«Они уедут и будут спокойно жить. Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм, для противостояния между Россией и Западом», — цитирует Медведчука RT.
Ранее Медведчук заявил, что его уничтожение как оппозиционного политика стало целью Зеленского. Как отметил бывший депутат, глава государства встал на путь полного безрассудства.