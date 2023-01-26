Медведчук призвал объединить несогласных с режимом Зеленского украинцев

Украинский политик Виктор Медведчук сделал неожиданное заявление о главе киевского режима Владимире Зеленском и жителях страны.
Политический деятель призвал объединить несогласных с нынешним режимом украинцев. Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом RT.
«Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совершенно другое», — объяснил Медведчук.
По словам политика, соответствующее движение продемонстрирует расхождения украинского народа во взглядах и в якобы поддержке действующего главы государства.