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Поставщик МВД дважды попал под следствие по делу о мошенничестве

Происшествия
Поставщик МВД дважды попал под следствие по делу о мошенничестве

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту мошенничества. Фигурантом стал основатель и руководитель компании «Лан-Проект». Фирма занимается поставками программного обеспечения и IT-оборудования для надзорных ведомств, пишет «Коммерсант».

По данным следствия, основатель IT-фирмы незаконно присвоил более 25 миллионов рублей в ходе поставок аппаратно-программных систем в МВД. Оборудование предназначалось для анализа информации мобильных устройств. Сначала фигурант задерживал товар, а потом поставил оборудование, не соответствующее изначально оговоренной конфигурации.
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