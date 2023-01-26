Поставщик МВД дважды попал под следствие по делу о мошенничестве

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту мошенничества. Фигурантом стал основатель и руководитель компании «Лан-Проект». Фирма занимается поставками программного обеспечения и IT-оборудования для надзорных ведомств, пишет «Коммерсант».
По данным следствия, основатель IT-фирмы незаконно присвоил более 25 миллионов рублей в ходе поставок аппаратно-программных систем в МВД. Оборудование предназначалось для анализа информации мобильных устройств. Сначала фигурант задерживал товар, а потом поставил оборудование, не соответствующее изначально оговоренной конфигурации.