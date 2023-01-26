Bloomberg: Россия перегружает нефть Urals в море рекордными объемами

Евросоюз в начале декабря ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а также вместе с государствами «Большой семерки» установил потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. Все это обернулось резким росту расходов на фрахт. Суда, которые осуществляют перегрузку, теперь могут использовать страховку, только если сырье продается по цене не выше 60 долларов.