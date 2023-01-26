Bloomberg: Россия перегружает нефть Urals в море рекордными объемами

Россия с декабря перегрузила в море 19 млн баррелей нефти марки Urals. По итогам января показатель может достигнуть рекордных 14 млн, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.
В перевалке участвуют пять супертанкеров VLCC в испанской Сеуте (Испания). Три из них уже отплыли в Азию, остальные ожидают в перевалочном пункте, уточняет РБК.
В середине текущего месяца Bloomberg отмечал, что общий объем экспортируемой нефти из России по морю за неделю вырос на 876 тысяч баррелей в сутки (плюс 30%), до 3,8 млн, что стало максимумом с апреля 2022 года. Эксперты объяснили это сокращением трубопроводных поставок в Европу.
Евросоюз в начале декабря ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а также вместе с государствами «Большой семерки» установил потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. Все это обернулось резким росту расходов на фрахт. Суда, которые осуществляют перегрузку, теперь могут использовать страховку, только если сырье продается по цене не выше 60 долларов.