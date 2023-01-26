Проезд к парку Малевича улучшат в подмосковном горокруге Одинцово

Реконструкция подъезда к парку Малевича стартует в первом квартале текущего года в Одинцовском городском округе. Об этом заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в настоящее время около центрального въезда в парк Малевича со стороны Рублевского проезда постоянно образуются автомобильные пробки. Дорога там находится в плохом состоянии, поскольку из-за резких перепадов температуры на покрытии образовались выбоины, отметил глава ведомства Алексей Гержик.
На участке от Рублевского проезда до улицы Кандинского в скором времени сделают ямочный ремонт. После чего в процессе восстановления обустроят новые парковки и добавочный подъезд к южной части парка. Данная мера поможет разгрузить Рублевский проезд и улучшить доступ к парку и транспортную доступность села Ромашково с ЖК, где живут порядка семи тысяч человек.
Специалисты окончили составление проектных документов, которые уже передали для согласования в ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Сдать все работы намерены во втором квартале будущего года.