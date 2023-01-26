Проезд к парку Малевича улучшат в подмосковном горокруге Одинцово

На участке от Рублевского проезда до улицы Кандинского в скором времени сделают ямочный ремонт. После чего в процессе восстановления обустроят новые парковки и добавочный подъезд к южной части парка. Данная мера поможет разгрузить Рублевский проезд и улучшить доступ к парку и транспортную доступность села Ромашково с ЖК, где живут порядка семи тысяч человек.