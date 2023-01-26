Издание Yahoo News Japan объяснило, как российские туристы спасли экономику Таиланда

Таиланд тепло поприветствовал российских путешественников. Отдыхающих из РФ даже назвали спасителями местной экономики от мирового кризиса.
Пляжи таиландских курортов переполнены туристами из России. Путешественники не только нашли альтернативу европейским направлениям, но и поддержали главную отрасль азиатской страны. Таиланд стал настоящей «туристической Меккой» для граждан РФ.
«Да! Что-то не больно получилось изолировать Россию и россиян! Кто же в этом виноват? Получается, что виноваты все те страны, которые присоединились к санкциям!», — подчеркнул читатель издания Yahoo News Japan.
В центре внимания также оказался тропический остров Хайнань — одно из самых популярных мест зимнего отдыха в Китае. Длинные очереди автомобилей и переполненные торговые центры указывают на быстрое восстановление туризма и потребления в стране, передает «Ридус».