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Жительница Мордовии ответила в суде за убийство мужа мотыгой

Общество
Жительница Мордовии ответила в суде за убийство мужа мотыгой

В прокуратуре Мордовии рассказали о судебном приговоре в отношении жительницы Дубенского района.

В ходе судебного заседания женщина была признана виновной в нанесении смертельного удара мотыгой по голове супруга. Трагический инцидент произошел в результате ссоры, во время которой потерпевший укорял жену в пьянстве, сообщают «Известия Мордовии».

Насильница свою вину признала, ее приговорили к лишению свободы на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Ее попытки опротестовать приговор и добиться его смягчения результата не дали.
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