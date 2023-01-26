Жительница Мордовии ответила в суде за убийство мужа мотыгой

В прокуратуре Мордовии рассказали о судебном приговоре в отношении жительницы Дубенского района.
В ходе судебного заседания женщина была признана виновной в нанесении смертельного удара мотыгой по голове супруга. Трагический инцидент произошел в результате ссоры, во время которой потерпевший укорял жену в пьянстве, сообщают «Известия Мордовии».
Насильница свою вину признала, ее приговорили к лишению свободы на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Ее попытки опротестовать приговор и добиться его смягчения результата не дали.