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Подполковник бундесвера Розе: танки Leopard 2 не помогут ВСУ достичь перелома

Армия
Подполковник бундесвера Розе: танки Leopard 2 не помогут ВСУ достичь перелома

Передача Украине 14 немецких танков Leopard 2 вряд ли поможет ВСУ изменить ситуацию в зоне боевых действий, заявил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

«Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома», — рассказал он РИА Новости.

По мнению Розе, решение Запада передать украинской стороне основные боевые танки — акт отчаяния и попытка поддержать моральный дух украинской армии. Военный также отметил, что подготовка экипажей Leopard 2 по стандартам НАТО занимает не меньше года.

Напомним, накануне Берлин объявил о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 в версии А6 из запасов бундесвера, сообщает «Царьград».
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