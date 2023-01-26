Подполковник бундесвера Розе: танки Leopard 2 не помогут ВСУ достичь перелома

Передача Украине 14 немецких танков Leopard 2 вряд ли поможет ВСУ изменить ситуацию в зоне боевых действий, заявил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
«Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома», — рассказал он РИА Новости.
По мнению Розе, решение Запада передать украинской стороне основные боевые танки — акт отчаяния и попытка поддержать моральный дух украинской армии. Военный также отметил, что подготовка экипажей Leopard 2 по стандартам НАТО занимает не меньше года.
Напомним, накануне Берлин объявил о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2 в версии А6 из запасов бундесвера, сообщает «Царьград».