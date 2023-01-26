Экс-капитан сборной России Дзюба перейдет в «Пари НН»

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба перейдет в «Пари Нижний Новгород».
Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что 34-летний Артем Дзюба, который находится в статусе свободного агента, заключит контракт с «Пари НН» до конца нынешнего сезона. По его информации, на трансфере нападающего настоял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Зарплата Дзюбы в новом клубе составит 500 тысяч евро.
«Пари НН» завершил первую часть сезона РПЛ на 12-й позиции в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода набрала 19 очков в 17 матчах чемпионата России по футболу.
Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», пишет RT. В ноябре прошлого года форвард расторг контракт с турецкой командной. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира в истории РПЛ в 4 миллиона евро.