Экс-капитан сборной России Дзюба перейдет в «Пари НН»

Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что 34-летний Артем Дзюба, который находится в статусе свободного агента, заключит контракт с «Пари НН» до конца нынешнего сезона. По его информации, на трансфере нападающего настоял лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Зарплата Дзюбы в новом клубе составит 500 тысяч евро.