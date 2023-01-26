Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на Мелитополь и Бердянск в марте

Украинская армия может предпринять попытку наступления на Мелитополь и Бердянск весной, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В четверг общественный деятель заявил РИА Новости, что к марту командование ВСУ рассчитывает подготовить новые корпуса «на убой». Но будущее украинского наступления будет зависеть и от того, как далеко продвинутся российские войска до наступления весны.
«Этот вариант уже презентован западной публике, и перед киевским режимом стоит задача его как-то воплотить в жизнь», — отметил он.
Пока у украинской армии нет ресурсов для широкого наступления, но киевский режим устроил еще одну волну мобилизации, чтобы загнать на фронт 150 тысяч новобранцев.
Ранее Рогов сообщил, что российские военные уничтожили командный пункт 128-й бригады противника под Запорожьем, передает «Царьград».