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«Мегафон» стал владельцем компании по обработке интернет-платежей «Инплат»

Экономика
«Мегафон» стал владельцем компании по обработке интернет-платежей «Инплат»

Оператор «Мегафон» окончил сделку по приобретению сервиса «Инплат», являющегося ключевым игроком на рынке мобильной коммерции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телекоммуникационной компании.

«Мегафон» выкупил 100% сервиса у структур USM, сделка закрыта в январе 2023 года. Ее сумма не раскрывается.

Сотовый оператор ожидает, что эта сделка поможет ему усилить финтех-направление и предоставить абонентам новые удобные сервисы. С уходом из России платежных инструментов западных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей заметно увеличилась, отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

«Инплат» представляет собой сервис по приему платежей в интернете. Компания работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками», World of tanks и другими.
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