«Мегафон» стал владельцем компании по обработке интернет-платежей «Инплат»

Сотовый оператор ожидает, что эта сделка поможет ему усилить финтех-направление и предоставить абонентам новые удобные сервисы. С уходом из России платежных инструментов западных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей заметно увеличилась, отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.