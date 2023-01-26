«Мегафон» стал владельцем компании по обработке интернет-платежей «Инплат»

Оператор «Мегафон» окончил сделку по приобретению сервиса «Инплат», являющегося ключевым игроком на рынке мобильной коммерции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телекоммуникационной компании.
«Мегафон» выкупил 100% сервиса у структур USM, сделка закрыта в январе 2023 года. Ее сумма не раскрывается.
Сотовый оператор ожидает, что эта сделка поможет ему усилить финтех-направление и предоставить абонентам новые удобные сервисы. С уходом из России платежных инструментов западных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей заметно увеличилась, отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.
«Инплат» представляет собой сервис по приему платежей в интернете. Компания работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками», World of tanks и другими.