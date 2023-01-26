Пожар охватил 1000 «квадратов» кровли административного здания в Норильске

В Норильске произошел мощный пожар. В огне оказалась кровля административного здания. Возгорание охватило площадь 1000 кв. м.
С огнем ведут борьбу 22 спасателя. Тушение пожара осложнено порывистым ветром. В региональном ГУ МЧС уточнили, что в здании расположены магазин, кафе и гараж.
Ранее возгорание произошло в Пущине. На улице Академика Франка загорелось нежилое здание. Возгорание было локализовано на площади 100 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы более 70 человек, сообщило издание РИАМО.