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Пожар охватил 1000 «квадратов» кровли административного здания в Норильске

Происшествия
Пожар охватил 1000 «квадратов» кровли административного здания в Норильске

В Норильске произошел мощный пожар. В огне оказалась кровля административного здания. Возгорание охватило площадь 1000 кв. м.

С огнем ведут борьбу 22 спасателя. Тушение пожара осложнено порывистым ветром. В региональном ГУ МЧС уточнили, что в здании расположены магазин, кафе и гараж.

Ранее возгорание произошло в Пущине. На улице Академика Франка загорелось нежилое здание. Возгорание было локализовано на площади 100 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы более 70 человек, сообщило издание РИАМО.
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