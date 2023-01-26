Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий за рубеж

Два месяца в году являются самыми подходящими для выгодных поездок за рубеж, заявили аналитики британской туристической компании Destination2.
Самая низкая стоимость перелетов на Мальдивы, Маврикий и Барбадос фиксируется в феврале. Поэтому во втором месяце года лучше всего выбирать эти направления, передает издание Mirror.
«Государства были выбраны на основе количества запросов в Интернете, а тарифы определялись путем поиска самого дешевого рейса, доступного в этом месяце», — говорится в материале.
Отправляться в такие популярные страны, как Турция, Греция, Исландия, Хорватия, Мальта и Кипр, лучше всего в марте.
Агентство по туризму Приморского края ранее сообщило, когда для россиян станут доступны безвизовые поездки в Китай, сообщает «Ридус».