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Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий за рубеж

Общество
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий за рубеж

Два месяца в году являются самыми подходящими для выгодных поездок за рубеж, заявили аналитики британской туристической компании Destination2.

Самая низкая стоимость перелетов на Мальдивы, Маврикий и Барбадос фиксируется в феврале. Поэтому во втором месяце года лучше всего выбирать эти направления, передает издание Mirror.

«Государства были выбраны на основе количества запросов в Интернете, а тарифы определялись путем поиска самого дешевого рейса, доступного в этом месяце», — говорится в материале.

Отправляться в такие популярные страны, как Турция, Греция, Исландия, Хорватия, Мальта и Кипр, лучше всего в марте.

Агентство по туризму Приморского края ранее сообщило, когда для россиян станут доступны безвизовые поездки в Китай, сообщает «Ридус».
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