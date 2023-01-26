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Сервис Amazon Prime Video показал лучший комедийный хоррор последних лет

Общество
Сервис Amazon Prime Video показал лучший комедийный хоррор последних лет

Фильм «М3ГАН», который называют лучшим комедийным хоррором последних лет, вышел в Сети. Его премьера состоялась на сервисе Amazon Prime Video.

Лента рассказывает о десятилетней девочке Кэди, потерявшей родителей после автомобильной аварии. Ребенок отправляется жить к тете Джемме, которая работает в корпорации, создающей высокотехнологичные игрушки.

Джемма знакомит племянницу с экспериментальной куклой-андроидом М3ган. Она обладает искусственным интеллектом.

Задача куклы — защитить девочку от физического и морального вреда. Но андроид подходит к проблеме слишком буквально.

«М3ГАН» стала хитом в американском прокате и дебютировала на второй строчке после сиквела «Аватара». Лента собрала более 125 миллионов долларов. В Сети оставляют положительные отзывы о фильме — рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 97%.
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