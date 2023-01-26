Сервис Amazon Prime Video показал лучший комедийный хоррор последних лет

Фильм «М3ГАН», который называют лучшим комедийным хоррором последних лет, вышел в Сети. Его премьера состоялась на сервисе Amazon Prime Video.
Лента рассказывает о десятилетней девочке Кэди, потерявшей родителей после автомобильной аварии. Ребенок отправляется жить к тете Джемме, которая работает в корпорации, создающей высокотехнологичные игрушки.
Джемма знакомит племянницу с экспериментальной куклой-андроидом М3ган. Она обладает искусственным интеллектом.
Задача куклы — защитить девочку от физического и морального вреда. Но андроид подходит к проблеме слишком буквально.
«М3ГАН» стала хитом в американском прокате и дебютировала на второй строчке после сиквела «Аватара». Лента собрала более 125 миллионов долларов. В Сети оставляют положительные отзывы о фильме — рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 97%.