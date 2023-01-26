Сервис Amazon Prime Video показал лучший комедийный хоррор последних лет

«М3ГАН» стала хитом в американском прокате и дебютировала на второй строчке после сиквела «Аватара». Лента собрала более 125 миллионов долларов. В Сети оставляют положительные отзывы о фильме — рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 97%.