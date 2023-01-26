Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Урале школьница избила сверстницу из-за подозрения в краже электронной сигареты

Происшествия
На Урале школьница избила сверстницу из-за подозрения в краже электронной сигареты

В Нижнем Тагиле конфликт учениц обернулся избиением. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщается в городском паблике социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в туалете на территории образовательного учреждения. Кадры нападения опубликовали в интернете. В ролике видно, как девочка-подросток, сидя на подоконнике, заставляет оппонентку целовать ей кроссовок. Получив отказ, агрессивная школьница замахивается и ударяет сверстницу ногой по лицу.

По предварительным данным, причиной ссоры стала кража электронной сигареты. Проводится проверка.

В Нижнем Новгороде местная жительница напала на ребенка в лифте, передает РИАМО. Полицейские разыскивают женщину.
нижний тагил школа избиение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду