На Урале школьница избила сверстницу из-за подозрения в краже электронной сигареты

В Нижнем Тагиле конфликт учениц обернулся избиением. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщается в городском паблике социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в туалете на территории образовательного учреждения. Кадры нападения опубликовали в интернете. В ролике видно, как девочка-подросток, сидя на подоконнике, заставляет оппонентку целовать ей кроссовок. Получив отказ, агрессивная школьница замахивается и ударяет сверстницу ногой по лицу.
По предварительным данным, причиной ссоры стала кража электронной сигареты. Проводится проверка.
В Нижнем Новгороде местная жительница напала на ребенка в лифте, передает РИАМО. Полицейские разыскивают женщину.