На Урале школьница избила сверстницу из-за подозрения в краже электронной сигареты

Инцидент произошел в туалете на территории образовательного учреждения. Кадры нападения опубликовали в интернете. В ролике видно, как девочка-подросток, сидя на подоконнике, заставляет оппонентку целовать ей кроссовок. Получив отказ, агрессивная школьница замахивается и ударяет сверстницу ногой по лицу.