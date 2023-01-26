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Офтальмолог Дгебуадзе предупредила о риске развития катаракты при затуманивании зрения

Общество
Офтальмолог Дгебуадзе предупредила о риске развития катаракты при затуманивании зрения

Какие симптомы могут свидетельствовать о развитии катаракты, рассказала врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе.

Затуманивание зрения — яркий признак такого заболевания. Изначально изменения едва заметны. Человек может даже не обратить на них внимания, отметила Ана Дгебуадзе в интервью газете «Известия».

«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты», — предупредила врач.

К другим симптомам катаракты также относятся потребность в более ярком освещении и двоение в глазах. Люди с таким заболеванием, как правило, часто меняют очки или контактные линзы.

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова ранее объяснила, как уберечь глаза от холода зимой. Необходимо поддерживать свой иммунитет и использовать увлажняющие капли в сухих помещениях, отмечает «Ридус».
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