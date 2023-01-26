Офтальмолог Дгебуадзе предупредила о риске развития катаракты при затуманивании зрения

Какие симптомы могут свидетельствовать о развитии катаракты, рассказала врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе.
Затуманивание зрения — яркий признак такого заболевания. Изначально изменения едва заметны. Человек может даже не обратить на них внимания, отметила Ана Дгебуадзе в интервью газете «Известия».
«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты», — предупредила врач.
К другим симптомам катаракты также относятся потребность в более ярком освещении и двоение в глазах. Люди с таким заболеванием, как правило, часто меняют очки или контактные линзы.
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова ранее объяснила, как уберечь глаза от холода зимой. Необходимо поддерживать свой иммунитет и использовать увлажняющие капли в сухих помещениях, отмечает «Ридус».