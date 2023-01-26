Дачи и земельные участки могут начать изымать у должников в России

Земельные участки и дачи могут начать изымать у задолжавших россиян, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
Дачи и участки могут начать изымать в том случае, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Обычно вопрос об изъятии касается заброшенных земель, приводит слова Саукова издание «Известия».
Доля таких участков в садовых товариществах России достигает 15%, но продать или забрать земли в настоящее время крайне непросто. Из-за этого страдают садовые сообщества, которые не получают достаточно финансирования.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья маткапиталом, пишет газета «Петербургский дневник».