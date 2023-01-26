Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дачи и земельные участки могут начать изымать у должников в России

Общество
Дачи и земельные участки могут начать изымать у должников в России

Земельные участки и дачи могут начать изымать у задолжавших россиян, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Дачи и участки могут начать изымать в том случае, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Обычно вопрос об изъятии касается заброшенных земель, приводит слова Саукова издание «Известия».

Доля таких участков в садовых товариществах России достигает 15%, но продать или забрать земли в настоящее время крайне непросто. Из-за этого страдают садовые сообщества, которые не получают достаточно финансирования.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья маткапиталом, пишет газета «Петербургский дневник».
дача участок долги изъятие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду