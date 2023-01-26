Норвежскиий музыкальный фестиваль отказался принимать белорусов и россиян

Международный конкурс королевы Сони отказался принимать российских и белорусских музыкантов. Мероприятие проходит каждые два года с 1988 года в Осло.
Организаторы фестиваля опубликовали официальное обращение к участникам конкурса. В нем причиной отказа в участие российским и белорусским исполнителям называется конфликт на Украине, пишет «Вечерняя Москва».
«Конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами, поэтому заявки от певцов с российским или белорусским гражданством приниматься не будут», — сообщается в заявлении.
Норвежский международный конкурс королевы Сони проводится с 1988 года. С 1995-го для участия в мероприятии приглашаются только вокалисты. На прошлом конкурсе победу завоевала российская артистка Молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина.