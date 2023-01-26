Комику Слепакову может грозить уголовное дело за песню о гибели российских солдат

В фонде считают, что в стихах Слепаков иронизирует над искренними чувствами патриотизма россиян, готовых ради Родины пойти на подвиг, в том числе ценой своей жизни. Карабанов указал, что документ с аналогичными основаниями был направлен на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко.