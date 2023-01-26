Комику Слепакову может грозить уголовное дело за песню о гибели российских солдат

Российский Фонд защиты национального исторического наследия обратился в СКР с просьбой проверить творчество комика Семена Слепакова. Об этом информирует ТАСС.
Директор фонда Александр Карабанов сообщил, что организация направила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину просьбу провести доследственную проверку. Причиной этому является песня, которая дискредитирует Вооруженные силы России.
В фонде считают, что в стихах Слепаков иронизирует над искренними чувствами патриотизма россиян, готовых ради Родины пойти на подвиг, в том числе ценой своей жизни. Карабанов указал, что документ с аналогичными основаниями был направлен на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко.