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Авиаэксперты назвали самые выгодные месяцы и направления для отпуска

Общество
Авиаэксперты назвали самые выгодные месяцы и направления для отпуска

Специалисты британской туристической компании Destination2 провели анализ и озвучили самые дешевые месяцы для перелетов по миру. Об этом написало издание Mirror.

По данным аналитиков, лучшее время, чтобы отправиться на Маврикий, Борбадос и Мальдивы – это февраль. В этом месяцы цены на данные направления самые низкие в году.

В самые популярные страны, такие как Турция, Кипр, Мальта и Кипр лучше лететь в марте. Это доказывают результаты аналитического исследования.

Наиболее популярные направления специалистами отбирались на основе запросов в интернет-поисковиках. Самые низкие цены определялись путем поисков самого дешевого рейса.
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