Авиаэксперты назвали самые выгодные месяцы и направления для отпуска

Специалисты британской туристической компании Destination2 провели анализ и озвучили самые дешевые месяцы для перелетов по миру. Об этом написало издание Mirror.
По данным аналитиков, лучшее время, чтобы отправиться на Маврикий, Борбадос и Мальдивы – это февраль. В этом месяцы цены на данные направления самые низкие в году.
В самые популярные страны, такие как Турция, Кипр, Мальта и Кипр лучше лететь в марте. Это доказывают результаты аналитического исследования.
Наиболее популярные направления специалистами отбирались на основе запросов в интернет-поисковиках. Самые низкие цены определялись путем поисков самого дешевого рейса.