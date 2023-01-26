Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Читатели Telegraph заявили о маразме и расизме Байдена, запутавшегося в имени Риши Сунака

Политика
Читатели Telegraph заявили о маразме и расизме Байдена, запутавшегося в имени Риши Сунака

Читатели британской газеты The Telegraph жестко ответили на оговорку президента США Джо Байдена. Американский лидер не смог выговорить фамилию премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Байден на посвященном поддержке Украины выступлении назвал британского премьера «Сануком». Это не первый раз, когда президенту США не удалось выговорить фамилию британского лидера.

Публикация возмутила британцев. Пользователь Not Woke напомнил, что Байден неправильно произносил и имя президента Франции Эммануэля Макрона. Комментатор Joshua Tamworth отметил, такое поведение «делает» Байдена расистом.

«Он впал в маразм. Ради бога. Это пугает», – написал Chris Billington.

Пользователь Marilyn Gibson задался вопросом, не является неправильное произношение имени британского премьера микроагрессией. Комментатор с ником Elvin Reece напомнил, что население США превышает 300 млн человек, но «это лучшее, что они смогли найти».
риши сунак байден сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду