Почему Россия победит в противостоянии с Западом, обсудят в «Патриоте»

Масс-медиа западных стран ежедневно хоронят Россию, утверждая, что у нее нет шансов выстоять против полусотни стран-участниц антироссийской коалиции во главе с США. Сравниваются военные бюджеты, экономические показатели, демографический потенциал – по всем этим параметрам Россия действительно проигрывает альянсу.
Почему, несмотря на десятикратную разницу военных бюджетов, Россия в состоянии дать отпор блоку НАТО? Зеленский в ближайшее время получит все современное оружие НАТО, включая танки, ракеты и самолеты? Где все пацифисты, которых было так много на Западе в прошлом столетии? Есть шансы у Запада экономически задушить Россию, как получилось задушить Советский союз? Может ли Запад «завалить фронты мясом» - согнать на Украину миллионы наемников? Какова внутриполитическая ситуация на Западе и в России, кто устойчивей? Неизбежна ли ядерная война и как она может начаться?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Юрий Светов, политолог и публицист.
Эфир состоится 26 января, в четверг, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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