Почему Россия победит в противостоянии с Западом, обсудят в «Патриоте»

Почему, несмотря на десятикратную разницу военных бюджетов, Россия в состоянии дать отпор блоку НАТО? Зеленский в ближайшее время получит все современное оружие НАТО, включая танки, ракеты и самолеты? Где все пацифисты, которых было так много на Западе в прошлом столетии? Есть шансы у Запада экономически задушить Россию, как получилось задушить Советский союз? Может ли Запад «завалить фронты мясом» - согнать на Украину миллионы наемников? Какова внутриполитическая ситуация на Западе и в России, кто устойчивей? Неизбежна ли ядерная война и как она может начаться?