Сенатор Савченко предложил посылать мобилизованным бесплатные сигареты

В Госдуме в ответ на инициативу напомнили, что курение вредит здоровью, а средства лучше потратить на нужды обороны. Первый зампред Комитета ГД по обороне Андрей Красов считает, что вместо сигарет лучше заняться разработкой новейших образцов оружия, передает «Парламентская газета».