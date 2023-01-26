Сенатор Савченко предложил посылать мобилизованным бесплатные сигареты

Рост табачных акцизов с 1 марта значительно пополнит бюджет. Сенатор Евгений Савченко во время заседания Комитета Совфеда предложил потратить эти деньги на доставку российским военным бесплатных сигарет.
В Госдуме в ответ на инициативу напомнили, что курение вредит здоровью, а средства лучше потратить на нужды обороны. Первый зампред Комитета ГД по обороне Андрей Красов считает, что вместо сигарет лучше заняться разработкой новейших образцов оружия, передает «Парламентская газета».
С 1 марта по 23 декабря этого года табачный акциз составит 2603 рубля за тысячу штук. Повышение составило всего два процента.