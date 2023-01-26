Куда инвестировать обывателю, в патроны, тушенку или золото, обсудят в «Патриоте»

Россия и Китай превращают золото в опасное оружие, которое будет направлено против США, говорится в материале, опубликованном в издании South China Morning Post (SCMP).
Москва и Пекин являлись главными покупателями золота в 2022 году. При этом Россия и Китай являются одними из крупнейших в мире производителей драгметалла, а также занимают лидирующие места в мире по объему золотых резервов. «Итак, учитывая, что эти две страны вместе представляют собой основную силу в мировых запасах золота, а также в производстве, каковы вероятные последствия относительно внезапного наращивания золотых резервов их центральными банками? Они превращают драгоценный металл в оружие», — говорится в материале SCMP.
Рубль показал себя намного более устойчивой валютой, чем большинство мировых, значит, рубль – надежное вложение? Акции всех оружейных компаний выросли кратно – это долгосрочный тренд и что российского может купить наш обыватель? Золото сейчас на максимуме или будет расти бесконечно? Продукты питания растут в цене во всем мире – как реагировать? В моду вошли инвестиционные монеты – есть ли смысл вкладываться в них? А что с недвижимостью – она и дальше будет расти? Криптовалюты сдулись навсегда? В каких регионах России лучше всего относятся к инвесторам, почему Петербург – худший город для инвестирования? Ждать ли экономического бума на освобожденных территориях?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Евгений Шимановский, сооснователь «Золотого инвест клуба», вице-президент «Евразийского бизнес альянса»;
- Андрей Морозов, президент «Евразийского бизнес альянса».
Эфир состоится 26 января, в четверг, в 17:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79992148054, +79006216038.