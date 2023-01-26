Куда инвестировать обывателю, в патроны, тушенку или золото, обсудят в «Патриоте»

Рубль показал себя намного более устойчивой валютой, чем большинство мировых, значит, рубль – надежное вложение? Акции всех оружейных компаний выросли кратно – это долгосрочный тренд и что российского может купить наш обыватель? Золото сейчас на максимуме или будет расти бесконечно? Продукты питания растут в цене во всем мире – как реагировать? В моду вошли инвестиционные монеты – есть ли смысл вкладываться в них? А что с недвижимостью – она и дальше будет расти? Криптовалюты сдулись навсегда? В каких регионах России лучше всего относятся к инвесторам, почему Петербург – худший город для инвестирования? Ждать ли экономического бума на освобожденных территориях?