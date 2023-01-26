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Британка умерла из-за невозможности включить отопление

Происшествия
Британка умерла из-за невозможности включить отопление

Жительница Британии Барбара Болтон умерла от переохлаждения из-за высокой стоимости отопления. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

По информации издания, 87-летняя Болтон была госпитализирована еще 11 декабря прошлого года. Женщина скончалась в больнице 5 января. В записях врачей указано, что британка замерзла, не имея возможности включить отопление.

Судя по последним данным, 63% взрослых британцев начали экономить на газе и электричестве, почти все из них реже включают в своих домах отопление. Каждый третий из опрошенных жалуется, что экономия на отоплении негативно сказывается на здоровье.
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