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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 16 раз за сутки

Происшествия
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 16 раз за сутки

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 16 раз за сутки. Об этом со ссылкой на представительство республики в СЦКК сообщает портал Argumenti.ru.

В Совместном центре по контролю и координации связанных с военными преступлениями Украины вопросов уточнили, что украинские войска провели шесть обстрелов на Донецком направлении. Применялась 155-миллиметровая артиллерия. На Горловском направлении зафиксированы девять обстрелов. Огонь велся также из артиллерии калибром 155 миллиметров.

На Ясиноватском направлении зафиксирован один обстрел из 152-миллиметровой артиллерии. Всего по территории республики выпущены 75 различных боеприпасов.
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