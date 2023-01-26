Украинские войска обстреляли территорию ДНР 16 раз за сутки

В Совместном центре по контролю и координации связанных с военными преступлениями Украины вопросов уточнили, что украинские войска провели шесть обстрелов на Донецком направлении. Применялась 155-миллиметровая артиллерия. На Горловском направлении зафиксированы девять обстрелов. Огонь велся также из артиллерии калибром 155 миллиметров.