Украинские войска обстреляли территорию ДНР 16 раз за сутки

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 16 раз за сутки. Об этом со ссылкой на представительство республики в СЦКК сообщает портал Argumenti.ru.
В Совместном центре по контролю и координации связанных с военными преступлениями Украины вопросов уточнили, что украинские войска провели шесть обстрелов на Донецком направлении. Применялась 155-миллиметровая артиллерия. На Горловском направлении зафиксированы девять обстрелов. Огонь велся также из артиллерии калибром 155 миллиметров.
На Ясиноватском направлении зафиксирован один обстрел из 152-миллиметровой артиллерии. Всего по территории республики выпущены 75 различных боеприпасов.