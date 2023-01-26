Такер Карлсон: компании США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за выгоды

Американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку они хотят заработать на ее восстановлении. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.
Журналист указал, что инвестиционная компания BlackRock назвала конфликт на Украине отличной возможностью превратить страну в «оплот капитализма». Также Карлсон напомнил слова гендиректора банка Goldman Sachs, который заявил, что восстановление Украины является стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций.
Ведущий напомнил, что Украину признали одной из самых коррумпированных стран в мире. В связи с этим он отметил, что та является «лучшим местом для отмывания денег».
Телеведущий уличил администрацию президента США Джо Байдена в нежелании подталкивать Украину к мирному соглашению. Журналист отметил, что убийство украинцев и разрушение государства требуется США для того, чтобы на этом можно было нажиться.