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L'Opinion: Запад увидел угрозу в совместных учениях России, Китая и ЮАР

Политика
L'Opinion: Запад увидел угрозу в совместных учениях России, Китая и ЮАР

Запад увидел угрозу в запланированных на февраль совместных военно-морских учениях России, Китая и ЮАР. Об этом сообщила французская газета L'Opinion.

ЮАР раскритиковала западные санкции в отношении России и не приостановила сотрудничество с ней, несмотря на давление США и Европы, напомнили в издании. В рамках БРИКС Претория стала геостратегическим партнером Москвы.

Страны сближаются и в военном отношении. Россия, ЮАР и Китай планируют провести совместные морские учения недалеко от Мозамбикского пролива в феврале. Запад «видит в этом угрозу», и он в ярости. Россия усиливает влияние в Африке, что доказывает неэффективность западных попыток изолировать Москву, говорится в публикации.
ЮАР китай запад учения
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