Страны сближаются и в военном отношении. Россия, ЮАР и Китай планируют провести совместные морские учения недалеко от Мозамбикского пролива в феврале. Запад «видит в этом угрозу», и он в ярости. Россия усиливает влияние в Африке, что доказывает неэффективность западных попыток изолировать Москву, говорится в публикации.