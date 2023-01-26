L'Opinion: Запад увидел угрозу в совместных учениях России, Китая и ЮАР

Запад увидел угрозу в запланированных на февраль совместных военно-морских учениях России, Китая и ЮАР. Об этом сообщила французская газета L'Opinion.
ЮАР раскритиковала западные санкции в отношении России и не приостановила сотрудничество с ней, несмотря на давление США и Европы, напомнили в издании. В рамках БРИКС Претория стала геостратегическим партнером Москвы.
Страны сближаются и в военном отношении. Россия, ЮАР и Китай планируют провести совместные морские учения недалеко от Мозамбикского пролива в феврале. Запад «видит в этом угрозу», и он в ярости. Россия усиливает влияние в Африке, что доказывает неэффективность западных попыток изолировать Москву, говорится в публикации.