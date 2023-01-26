МИД РФ указал на политические мотивы решения о включении Одессы в список наследия ЮНЕСКО

МИД РФ считает неподготовленным и политически мотивированным решение о включении исторического центра Одессы в список находящегося под угрозой всемирного наследия ЮНЕСКО. Комментарий опубликован на сайте министерства.
Решение о включении в список находящегося под угрозой всемирного наследия номинации «Исторический центр портового города Одессы» не было подкреплено необходимой экспертизой, но имело политические мотивы. Оно было продавлено при содействии «утратившего беспристрастность» Секретариата ЮНЕСКО, отметили в МИД России.
Оно было наспех подготовлено, без соблюдения высоких стандартов ЮНЕСКО, говорится в комментарии. В МИД России считают, что единственную угрозу городу несет «уничтожение на системной основе» памятников защитникам и основателям Одессы. В министерстве отметили, что осуждения ЮНЕСКО заслуживает размещение военных объектов в портовой зоне города.