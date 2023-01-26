МИД РФ указал на политические мотивы решения о включении Одессы в список наследия ЮНЕСКО

Оно было наспех подготовлено, без соблюдения высоких стандартов ЮНЕСКО, говорится в комментарии. В МИД России считают, что единственную угрозу городу несет «уничтожение на системной основе» памятников защитникам и основателям Одессы. В министерстве отметили, что осуждения ЮНЕСКО заслуживает размещение военных объектов в портовой зоне города.