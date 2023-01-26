«Известия»: самозанятым отказывают в выплатах по уходу за пожилыми и инвалидами

Самозанятым и индивидуальным предпринимателям, применяющим налог на профессиональный доход (НПД), отказывают в назначении выплат по уходу за инвалидами и пожилыми близкими людьми. Об этом сообщили «Известия».
Издание сослалось на направленное в Социальный фонд России (СФР) письмо «Опоры России». В послании говорится, что в территориальных отделениях фонда не оказалось инструкций относительно граждан, работающих на себя. Поэтому сотрудники СФР «на всякий случай» отклоняют обращения.
Юристы отмечают, что самозанятым, которые не платят взносы в фонд ОПС, положены выплаты по уходу за близкими пожилыми людьми и инвалидами в размере от 1,2 тыс. до 10 тыс. рублей. Специалисты советуют в случае отказа в назначении выплаты просить его в письменном виде для судебного разбирательства.