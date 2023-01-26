Французский политик Филиппо призвал Европу не следовать за безумцем Зеленским

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо счел президента Украины Владимира Зеленского безумцем из-за просьб дать Киеву западные самолеты и ракеты. Мнением французский политик поделился в соцсетях.
После объявлений США и Германии о намерении дать Украине танки, Зеленский заговорил о поставках Киеву ракет большой дальности и военных самолетов. Филиппо задался вопросом, что украинский лидер может потребовать в следующий раз.
«Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!» – возмутился Филиппо.
Экс-депутат неоднократно выступал с критикой Запада за финансовую поддержку Киева и поставки военной техники Украине. Решение передать украинским военным американские и немецкие танки Филиппо назвал «кратчайшим путем к Третьей мировой войне».