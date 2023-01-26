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Французский политик Филиппо призвал Европу не следовать за безумцем Зеленским

Политика
Французский политик Филиппо призвал Европу не следовать за безумцем Зеленским

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо счел президента Украины Владимира Зеленского безумцем из-за просьб дать Киеву западные самолеты и ракеты. Мнением французский политик поделился в соцсетях.

После объявлений США и Германии о намерении дать Украине танки, Зеленский заговорил о поставках Киеву ракет большой дальности и военных самолетов. Филиппо задался вопросом, что украинский лидер может потребовать в следующий раз.

«Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!» – возмутился Филиппо.

Экс-депутат неоднократно выступал с критикой Запада за финансовую поддержку Киева и поставки военной техники Украине. Решение передать украинским военным американские и немецкие танки Филиппо назвал «кратчайшим путем к Третьей мировой войне».
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