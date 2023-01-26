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Новейшее оборудование для отделения реабилитации поступило в Ноябрьскую больницу

Общество
Новейшее оборудование для отделения реабилитации поступило в Ноябрьскую больницу

Самое новое оборудование поступило в отделение медицинской реабилитации Ноябрьской центральной городской больницы. Материал об этом опубликовало «Ямал-медиа».

Оборудование поможет пациентам выздороветь, восстановить утраченные функции и адаптироваться к окружающей среде в более короткие сроки. Новый комплекс способен обнаружить патологии равновесия и оценить эффективность назначенного лечения.

Платформа нужна для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также после инсульта и сотрясения мозга. Еще один тренажер реабилитологи будет задействован для разработки суставов кистей.
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