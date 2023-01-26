Получавшей пособия на несуществующих детей мошеннице дали срок в Хабаровске

Согласно данным краевой прокуратуры, осужденная женщина и ее 37-летняя подручная находили женщин, которые соглашались обращаться в отделы ЗАГС за свидетельствами о рождении детей. Впоследствии фиктивным матерям выплачивали материнские капиталы, различные соцвыплаты и пособия. В результате подсудимая похитила более 17 млн рублей из федерального бюджета, рассказали в прокуратуре.