Полковник Макгрегор: «Абрамсы» на Украине имеют все шансы опозориться

Американский танк M1 Abrams имеет массу проблем. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.
Одной из основных проблем полковник называет установленный в танке газотурбинный двигатель. Его он называет настоящей катастрофой, поскольку тот предназначен для авиации, но никак не для сухопутной боевой техники.
Кроме того, «Абрамсы» потребляют огромное количество топлива, а также очень капризны в плане техобслуживания. По мнению Макгрегора, у этих танков на Украине больше шансов опозориться, нежели показать хоть какие-то результаты.