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Полковник Макгрегор: «Абрамсы» на Украине имеют все шансы опозориться

Армия
Полковник Макгрегор: «Абрамсы» на Украине имеют все шансы опозориться

Американский танк M1 Abrams имеет массу проблем. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Одной из основных проблем полковник называет установленный в танке газотурбинный двигатель. Его он называет настоящей катастрофой, поскольку тот предназначен для авиации, но никак не для сухопутной боевой техники.

Кроме того, «Абрамсы» потребляют огромное количество топлива, а также очень капризны в плане техобслуживания. По мнению Макгрегора, у этих танков на Украине больше шансов опозориться, нежели показать хоть какие-то результаты.
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