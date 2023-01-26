Спасатели потушили возгорание в Хабаровском институте инфокоммуникаций

Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание в Хабаровском институте инфокоммуникаций. Спасатели получили информацию о возгорании в 10:56 по местному времени.
Происшествие случилось в помещении на улице Ленина. Приехавшие пожарные расчеты обнаружили задымление на первом этаже дома. В результате инцидента также сработала сигнализация.
Благодаря быстрым и грамотным действиям персонала и преподавателей из классов эвакуировались 100 человек. Во время разведки спасатели обнаружили очаг огня в кабинете, в котором горела мебель на площади в один квадратный метр. На тушение пожарным потребовалось 30 минут. В результате инцидента никто не пострадал.