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Спасатели потушили возгорание в Хабаровском институте инфокоммуникаций

Происшествия
Спасатели потушили возгорание в Хабаровском институте инфокоммуникаций

Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание в Хабаровском институте инфокоммуникаций. Спасатели получили информацию о возгорании в 10:56 по местному времени.

Происшествие случилось в помещении на улице Ленина. Приехавшие пожарные расчеты обнаружили задымление на первом этаже дома. В результате инцидента также сработала сигнализация.

Благодаря быстрым и грамотным действиям персонала и преподавателей из классов эвакуировались 100 человек. Во время разведки спасатели обнаружили очаг огня в кабинете, в котором горела мебель на площади в один квадратный метр. На тушение пожарным потребовалось 30 минут. В результате инцидента никто не пострадал.
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