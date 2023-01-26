Спасатели потушили возгорание в Хабаровском институте инфокоммуникаций

Благодаря быстрым и грамотным действиям персонала и преподавателей из классов эвакуировались 100 человек. Во время разведки спасатели обнаружили очаг огня в кабинете, в котором горела мебель на площади в один квадратный метр. На тушение пожарным потребовалось 30 минут. В результате инцидента никто не пострадал.