Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о разговоре с Путиным о целях СВО на Украине

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что беседовал с президентом России Владимиром Путиным о целях РФ в контексте спецоперации на Украине. Интервью топ-менеджера публикует Zeit.
Варниг рассказал, что имеет приватный разговор с российским лидером после начала специальной военной операции (СВО). Топ-менеджер Nord Stream 2 AG поинтересовался целями российских войск, которые находились у Киева.
«В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», — отметил Варниг.
Исполнительный директор также назвал себя «токсичным», признавшись, что его счета заблокированы и мало кто в Германии хочет с ним общаться. Варнинг также рассказал, что Путин позвал его в гости, но топ-менеджер пока не принял решения относительно предложения.