Telegraph: Лондон не даст Киеву истребители из-за страха эскалации конфликта

Лондон опасается эскалации конфликта, поэтому воздерживается от поставок самолетов Украине. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в Королевских ВВС рассматривают поставки самолетов как фактор, ведущий к эскалации. Кроме того, если бы Великобритания решила передать Украине истребители Typhoon, обучение украинских пилотов полетам на них заняло бы годы.
При этом, Лондон не отрицает того, что подобные истребители Киеву передать может, к примеру, Польша. Также, по информации издания, Великобритания может поставить на Украину высокоточные ракеты большой дальности.