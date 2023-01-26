Судебных приставов подозревают в незаконном вывозе икры на Камчатке

Сотрудники УФССП по Камчатскому краю подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом информирует региональное управление СКР.
Следователи вместе с сотрудниками местных главком МВД и ФСБ установили группу лиц по предварительному сговору. В период с июля 2022 года по январь 2023 года они за денежное вознаграждение перевозили на авиатранспорте зернистую икру лососевых в Москву.
Двух фигурантов дела уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи провели 15 обысков по месту проживания, опросили более 30 лет. Продолжается выполнение следственных и других процессуальных действий. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений».