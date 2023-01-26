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Зеленский попросил у НАТО самолеты и ракеты большой дальности

Политика
Зеленский попросил у НАТО самолеты и ракеты большой дальности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО самолеты, артиллерию и ракеты большой дальности. Заявление украинский лидер сделал после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский считает, что необходимо «разблокировать поставки» Украине ракет большой дальности, расширить «сотрудничество в артиллерии» и добиться передачи Киеву самолетов. Советник главы украинского минобороны Юрий Сак заявил, что поставки истребителей F-16 дали бы Украине «просто огромные» преимущества на поле боя.

Украинский лидер попросил у НАТО ракеты и самолеты после того, как правительство ФРГ приняло решение передать украинским военным танки Leopard 2. США также подтвердили намерение поставить Украине 31 танк M1 Abrams.
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