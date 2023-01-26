Зеленский попросил у НАТО самолеты и ракеты большой дальности

Зеленский считает, что необходимо «разблокировать поставки» Украине ракет большой дальности, расширить «сотрудничество в артиллерии» и добиться передачи Киеву самолетов. Советник главы украинского минобороны Юрий Сак заявил, что поставки истребителей F-16 дали бы Украине «просто огромные» преимущества на поле боя.