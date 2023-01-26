СБУ принуждает население Херсонской области к акциям против России

Служба безопасности Украины вербует агентов среди населения Херсонской области путем шантажа и подкупа, чтобы те организовывали акции против России. Об этом рассказал завербованный СБУ в марте 2022 житель региона.
Мужчина сообщил РИА Новости, что дал согласие на сотрудничество под давлением украинских спецслужб. По его словам, они пригрозили расправой над его семьей.
Бывший агент сообщил, что сотрудник СБУ дал ему деньги на покупку флагов и транспарантов для проведения митингов против России. Также ему были выделены деньги на проведение митингов с участием учителей против российской школьной программы.
Завербованный житель региона указал, что сотрудник СБУ постоянно грозил убить его детей. В случае успеха он обещал выплатить денежное вознаграждение.