Рейтинг Байдена оказался одним из самых низких среди президентов США за последние 80 лет

Рейтинг американского лидера Джо Байдена по итогам второго года президентства оказался одним из самых низких среди президентов США со времен Второй мировой войны. Это следует из данных социологической службы Gall Up.
В среднем лишь 41% американцев одобрял работу Байдена в прошлом году. Его предшественник в Белом доме Дональд Трамп на второй год работы снискал одобрение 40,4% избирателей.
Однако действующий президент США потерял за год около 8% рейтинга. Трамп на втором году президентства, наоборот, смог повысить свой рейтинг на 2%.
Байдену в 2022 году исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым в истории президентом США. Оппоненты часто указывают на возможные проблемы со здоровьем у главы государства.