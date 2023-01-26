Figaro: поставляемые Западом танки не помогут Украине победить

Поставки тяжелых танков помогут Украине установить баланс на поле боя, но не приведут к кардинальному изменению ситуации. Такого мнения придерживаются опрошенные Le Figaro французские эксперты.
Военный источник издания отметил, что танки способны лишь помочь украинским военным «уменьшить нагрузку». По его мнению, «окно возможностей» для украинской армии уже закрылось, так как российские военные начали укреплять позиции, что «затрудняет какое-либо наступление».
«Речь идет скорее о восстановлении баланса, чем о предоставлении украинцам средств для победы», – объяснил генерал Оливье Кемпф.
Жером Пеллистранди, главред журнала Revue Défense Nationale, считает, что Украина сможет противостоять наступлению России, если наберет «критическую массу». Эксперт не исключил, что Киев и «сам пойдет в атаку».