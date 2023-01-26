Тяжелобольная Заворотнюк появится в новом сериале

Совсем скоро поклонники тяжелобольной Анастасии Заворотнюк смогут увидеть ее на экранах. Актриса появится в сериале «Приставы», сообщает «Комсомольская правда».
Как оказалось, Заворотнюк еще в 2017 году снялась в проекте, выход которого на экраны по неизвестным причинам отложился. Теперь же премьера показа наконец состоится.
Недавно появилась информация, что Заворотнюк находится на лечении в онкологическом отделении одной из частных клиник в центре Москвы. Близкие и родственники актрисы не особо распространяются о ее самочувствии и внешнем виде. Однако дочь артистки уверяет, что ее мать такая же красивая, как и раньше.