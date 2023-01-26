Слова Блинкена о будущем Украины вызвали гнев у американцев

Блинкен считает, что уже сейчас нужно планировать, как создать «справедливый и прочный мир», который позволит сохранить украинскую территориальную целостность. Американцы в комментариях напомнили, что русские победили Германию во время Великой Отечественной войны. А Белый дом тем временем убеждает США поставить танки Украине, что еще больше сплотит россиян.