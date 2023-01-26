Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Этой информацией поделилась американская дипмиссия.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — сказано в сообщении посольства США.
Американская дипмиссия опубликовало это заявление на своей странице в социальной сети Twitter. На сайте сказано, что Трейси в период с 2014 по 2017 год была заместителем главы миссии посольства США в Москве.
Ранее сообщилось, что Москва приняла кандидатуру Трейси на должность посла. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.