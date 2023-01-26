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Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию

Политика
Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Этой информацией поделилась американская дипмиссия.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — сказано в сообщении посольства США.

Американская дипмиссия опубликовало это заявление на своей странице в социальной сети Twitter. На сайте сказано, что Трейси в период с 2014 по 2017 год была заместителем главы миссии посольства США в Москве.

Ранее сообщилось, что Москва приняла кандидатуру Трейси на должность посла. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
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